Суд изменил основания увольнения коррупционера после вмешательства прокуратуры в Подмосковье

Мытищинская городская прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции и направила в суд иск об изменении основания увольнения бывшего государственного служащего, осужденного за получение взятки. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

Суд удовлетворил требования прокуратуры, решение пока не вступило в законную силу. По данным ведомства, ранее приговором суда бывший замначальника отделения Мытищинского районного отдела судебных приставов Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Московской области был осужден к лишению свободы за получение взятки в крупном размере.

Работодатель уволил его с формулировкой «по инициативе работника». После иска прокуратуры ее изменили на «в связи с утратой доверия». Кроме того, его данные внесли в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.