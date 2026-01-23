Суд Одинцово удовлетворил иск об обращении в доход государства денежных средств экс-сотрудника ГУЭБиПК МВД РФ

Прокуратура Московской области проверила, соблюдалось ли законодательство о противодействии коррупции бывшим старшим оперуполномоченным ГУЭБиПК МВД России.

Выяснилось, что когда правоохранитель проходил службу, на его банковские счета и счета его жены поступали денежные средства в большем размере, чем совокупный доход пары. Законность происхождения средств супруги подтвердить не смогли.

Областная прокуратура подала иск об обращении более 7 млн рублей в доход государства. Одинцовский городской суд удовлетворил требования ведомства.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье передали в суд дело о хищении почти 70 млн рублей, выделенных на капремонт.