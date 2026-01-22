В Подмосковье направили в суд дело о хищении 68,8 млн рублей, выделенных на капремонт

Прокуратура Московской области направила в Красногорский городской суд уголовное дело, возбужденное по факту хищения более 68,8 млн рублей, выделенных на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Обвинительные заключения утвердили в отношении руководителя ООО «Арсенал групп», сообщили в пресс-службе ведомства.

По его данным, обвиняемая совместно с должностным лицом организации, осуществляющим контроль за деятельностью компании, заключила договор на проведение капремонта домов в Красногорске. Работы финансировались за счет средств, выделенных подмосковным Фондом капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в рамках реализации региональной программы.

Они не выполнили свои обязательств и в период с декабря 2021 года по июль 2022 года совершили хищение более 68,8 млн рублей. Обвиняемая вину в совершении преступления не признала.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали снижение количества преступлений.