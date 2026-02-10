Суд в Балашихе рассмотрит дело об умышленном поджоге лесных насаждений
В Балашихе осудят мужчину, который устроил лесной пожар
Фото: [Медиасток.рф]
В Балашихе перед судом предстанет местный житель, который весной прошлого года устроил лесной пожар. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.
Так, в апреле 2025 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поджег сухую траву с помощью зажигалки. В результате загорелись лесные насаждения.
Лесному хозяйству был причинен материальный ущерб более чем на 40 тыс. рублей и экологический вред.
Нарушителя установили и задержали. Он полностью признал свою вину. Уголовное дело в отношении мужчины передали в Балашихинский городской суд.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в регионе ведется работа по оздоровлению лесов.