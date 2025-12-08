Суд в Королеве избрал меру пресечения троим иностранцам по делу о покушении на совершение теракта

Суд в Королеве избрал меру пресечения иностранцам, которые являются фигурантами дела о покушении на совершение теракта. Об этом говорится в официальном канале судов общей юрисдикции Московской области.

Трое граждан Узбекистана вступили в переписку с неустановленными лицами, чтобы оказать содействие украинским спецслужбам в совершении теракта в России. Злоумышленники получили полиэтиленовый пакет с предметом, внешне похожим на взрывное устройство. Довести совместный преступный умысел обвиняемые не смогли, так как их задержали сотрудники ФСБ России и ГУ МВД России по Московской области.

На мужчин завели уголовное дело и предъявили им обвинение. По решению суда они были заключены под стражу на срок 2 месяца.

