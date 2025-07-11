Суд в Ленинском округе избрал меру пресечения матери мальчика, избитого бейсбольной битой
В Ленинском округе матери избитого битой мальчика избрали меру пресечения
Фото: [Прокуратура МО]
В Подмосковье суд избрал меру пресечения женщине, чей 11-летний сын был жестоко избит отчимом. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.
Так, женщине до 11 сентября текущего года был установлен запрет определенных действий. В частности, ей запретили покидать жилое помещение в период с 22:00 до 06:00, а также общаться с лицами, допрошенными в качестве свидетелей по уголовному делу.
Ранее в ведомстве сообщили, что сожитель женщины избил ребенка бейсбольной битой. Сегодня по решению суда злоумышленник был заключен под стражу.