Суд в Ленинском округе избрал меру пресечения матери мальчика, избитого бейсбольной битой

В Подмосковье суд избрал меру пресечения женщине, чей 11-летний сын был жестоко избит отчимом. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.

Так, женщине до 11 сентября текущего года был установлен запрет определенных действий. В частности, ей запретили покидать жилое помещение в период с 22:00 до 06:00, а также общаться с лицами, допрошенными в качестве свидетелей по уголовному делу.

Ранее в ведомстве сообщили, что сожитель женщины избил ребенка бейсбольной битой. Сегодня по решению суда злоумышленник был заключен под стражу.