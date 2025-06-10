Суд в Московской области приговорил вора в законе Рамса к девяти годам и трем месяцам лишения свободы

В Подмосковье вынесли приговор криминальному авторитету Рамсу, сообщили в прокуратуре Московской области. Суд назначил наказание в виде девяти лет и трех месяцев в колонии строгого режима и ограничения свободы на один год.

Настоящее имя Рамса — Сергей Браженский. Летом 1993 года в ресторане «Пекин» в Москве он получил статус вора в законе. В марте 2021 года правоохранители обнаружили у него сверток с веществом, которое содержало в себе наркотики.

Ранее в ведомстве рассказали о вынесении приговора другому криминальному авторитету из Подмосковья. Его приговорили к восьми годам и двум месяцам лишения свободы.