Суд в Подмосковье рассмотрит дело о незаконном обороте 18 кг наркотиков

В Подмосковье будет рассмотрено уголовное дело, фигурантами которого являются трое граждан Белоруссии. Злоумышленники обвиняются в незаконном обороте наркотиков, передает прокуратура Московской области.

По информации ведомства, обвиняемые оборудовали в жилом доме в Белоозерском Воскресенского округа лабораторию по производству наркотиков.

Кроме того, в контейнере возле одной из построек на Можайском шоссе в Одинцово злоумышленники хранили прекурсоры.

Когда деятельность преступников пресекли, из оборота изъяли свыше 18 кг наркотических веществ и более 37 кг прекурсоров.

Ранее в ведомстве рассказали, что в Одинцово осудят женщину за покушение на сбыт более 5 кг наркотиков.