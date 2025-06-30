Жительница Одинцово предстанет перед судом за покушение на сбыт более 5 кг наркотиков

Суд в Одинцово рассмотрит уголовное дело о покушении на незаконный сбыт более 5 кг наркотиков. Фигурантка дела — местная жительница, сообщили в прокуратуре Московской области.

По данным ведомства, в августе прошлого года женщина вместе с соучастником изъяла из тайника наркотики и хранила их в арендованной квартире с целью сбыта.

Деятельность злоумышленников пресекли. В результате было изъято девять свертков с запрещенными веществами. Общая масса наркотиков превысила 5 кг.

Уголовное дело в отношении соучастника женщины выделили в отдельное производство.

Ранее сообщалось, что в Дзержинском ликвидировали нарколабораторию, которая была организована в гараже.