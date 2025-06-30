Жительница Одинцово предстанет перед судом за покушение на сбыт более 5 кг наркотиков
В Одинцово рассмотрят дело о покушении на сбыт более 5 кг наркотиков
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Суд в Одинцово рассмотрит уголовное дело о покушении на незаконный сбыт более 5 кг наркотиков. Фигурантка дела — местная жительница, сообщили в прокуратуре Московской области.
По данным ведомства, в августе прошлого года женщина вместе с соучастником изъяла из тайника наркотики и хранила их в арендованной квартире с целью сбыта.
Деятельность злоумышленников пресекли. В результате было изъято девять свертков с запрещенными веществами. Общая масса наркотиков превысила 5 кг.
Уголовное дело в отношении соучастника женщины выделили в отдельное производство.
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