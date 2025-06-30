Суд в Сергиевом Посаде рассмотрит дело о мошенничестве в отношении двух пенсионерок

Суд в Сергиевом Посаде рассмотрит уголовное дело, возбужденное в отношении 25-летнего жителя Подмосковья. Фигурант выполнял роль курьера в организованной группе мошенников, рассказали в прокуратуре Московской области.

По данным ведомства, в декабре прошлого года мошенники позвонили 75-летней жительнице Москвы и 87-летней жительнице Сергиева Посада и убедили их в необходимости перевода денег на «безопасный счет».

В результате обвиняемый получил от пожилой москвички более 1,5 млн руб. и перевел их на банковский счет соучастников, получив вознаграждение. Чтобы получить деньги от жительницы Подмосковья, он отправился с ней в банк. Однако его действия вызвали подозрения у сотрудников учреждения, и злоумышленника задержали.

Уголовное дело в отношении мошенника передали в Сергиево-Посадский городской суд. Помимо этого, было подано заявление о взыскании со злоумышленника имущественного ущерба, причиненного жительнице Подмосковья.

Ранее в ведомстве рассказали о вынесении приговора участнику группы телефонных мошенников в Пушкино.