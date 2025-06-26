В Пушкино вынесли приговор участнику группы телефонных мошенников

Пушкинская городская прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 25-летнего жителя Нижегородской области, который является участником организованной преступной группы телефонных мошенников, его признали виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным суда, он вошел в состав группы в ноябре 2023 года и должен был искать россиян, которые согласятся оформлять на свое имя банковские карты. После этого их данные предоставляли участникам организованной группы, чтобы получить доступ к дистанционному банковскому обслуживанию счетов.

В декабре 2023 года он передал в специально созданный групповой чат реквизиты банковских карт, на которые потерпевший перечислил более 10 млн рублей своих сбережений.

«Хотелось бы обратиться к тем, кто думает, что оформление «подставных» банковских карт, передача их реквизитов, оказание курьерских и других услуг для мошенников — невинная подработка. Нужно запомнить самим и рассказать другим — это преступление!», - отметил Прокурор Московской области Сергей Забатурин.

Подсудимый признал вину, суд приговорил виновного к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Иск потерпевшего о возмещении причиненного ему вреда на общую сумму 10 млн 163 тыс. рублей также был удовлетворен. В отношении других участников группы расследование продолжается.

«Сегодня участниками мошеннических схем нередко становятся молодые люди, которые воспринимают передачу карт или выполнение курьерских задач как безобидный способ заработать. Но важно понимать — это не подработка, а прямое участие в преступлении, которое влечет за собой соответствующее наказание», – отметил руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области в ранге министра Кирилл Карасев.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.