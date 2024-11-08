Супружескую пару задержали в Пушкино по подозрению в незаконном обороте наркотиков

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России «Пушкинское» задержали супружескую пару, которую подозревают в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Задержанным оказались 35-летний москвич и его 36-летняя жена. По данным ведомства, они синтезировали запрещенные вещества с февраля 2024 года в своем частном доме, который расположен в одном из коттеджных поселков. В отношении них возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

«Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Ранее в лесу под Можайском задержали мужчину с 500 граммами наркотиков.