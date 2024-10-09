Свадебный сезон завершился в парках и усадьбах Московской области
Фото: [Пресс-служба Минсоцразвития МО]
В Подмосковье завершился свадебный сезон в парках и усадьбах, такую возможность в регионе запустили в Год семьи. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.
«Этот год стал уникальным для подмосковных молодоженов. Мы собрали все самые топовые локации региона, чтобы у них была возможность сделать свою свадьбу незабываемой. С начала года в нашем регионе поженились почти 40 тысяч пар, из которых свыше четырех тысяч — выбрали выездные регистрации», — рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
В ведомстве добавили, что у молодоженов по-прежнему остается возможность провести торжество в музеях, картинных галереях, дворцах культуры региона. Найти полный перечень площадок можно на портале «Свадьба в Подмосковье».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.