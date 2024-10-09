Свадебный сезон завершился в парках и усадьбах Московской области

«Этот год стал уникальным для подмосковных молодоженов. Мы собрали все самые топовые локации региона, чтобы у них была возможность сделать свою свадьбу незабываемой. С начала года в нашем регионе поженились почти 40 тысяч пар, из которых свыше четырех тысяч — выбрали выездные регистрации», — рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.