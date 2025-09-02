Свидетельства на соципотеку вручили медработникам Подольска
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области]
В Подольске четыре медика получили свидетельства на социальную ипотеку. Их поздравил глава муниципалитета Григорий Артамонов, сообщили в администрации округа.
«Пусть новые квартиры станут для вас домом, наполненным уютом, теплом и счастьем. Благодарю правительство Московской области и Министерство здравоохранения региона за внимание к нашим врачам и медсестрам», — сказал глава.
В число получателей сертификатов вошли три медицинские сестры и хирург Подольской областной клинической больницы — Екатерина Соколова, Алина Тютенькова, Сирануш Гижларян, Ян Менкес.
