Свыше 10 тыс. знаков отличия ГТО получили жители Подмосковья за шесть месяцев

Жители Подмосковья за первые шесть месяцев текущего года получили более 10,4 тыс. знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Об этом рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Так, с начала года жители региона стали обладателями 9,1 тыс. золотых знаков, а также 857 серебряных и 451 бронзового.

Больше всего знаков отличия за указанный период получили жители Красногорска — 968 знаков. На втором и третьем местах Химки и Щелково, где жителям было присвоено 772 и 703 знака соответственно.

В этом году на официальном сайте комплекса ГТО были зарегистрированы более 19,4 тыс. жителей Подмосковья. В испытаниях приняли участие более 22,8 тыс. представителей области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ремонте и строительстве спортивных учреждений региона.