Свыше 100 единиц тяжелого медицинского оборудования запустили в Подмосковье с начала года

В больницах Подмосковья с начала года ввели в работу свыше 100 единиц нового тяжелого оборудования. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Так, с января медучреждениям области передали 107 единиц такой техники, в том числе 68 рентген-аппаратов, 12 флюорографов, 14 маммографов, пять КТ-аппаратов, шесть аппаратов для МРТ-диагностики и два ангиографа.

Оборудование закупили в рамках нацпроекта и по поручению губернатора. На эти цели направили свыше 3,5 млрд руб.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о планах по закупке новой медтехники для областных больниц.