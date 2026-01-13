Свыше 100 профилактических рейдов провели на железной дороге Подмосковья в праздники

Свыше 100 профилактических рейдов провели на железной дороге Подмосковья за время новогодних праздников. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В рамках таких рейдов, а также дежурств, сотрудники администраций, волонтеры, дружинники, правоохранители следят за соблюдением правил безопасности на ж/д объектах. Кроме того, они проводят разъяснительные беседы с пассажирами и раздают им памятки.

В области на железной дороге с начала 2026 года было выявлено девять случаев с летальным исходом. Четыре из них произошли при нарушении правил безопасности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал жителей соблюдать правила безопасности, находясь в автомобиле — как на водительском, так и на пассажирском сидении.