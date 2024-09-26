Свыше 1,1 миллиона автомобилей зафиксировали на дорогах Подмосковья утром в четверг

Этим утром на дорогах Подмосковья зафиксировали свыше 1,1 миллиона автомобилей, это на два процента больше в сравнении со средними показателями прошлого месяца.

Загруженность дорог в регионе сейчас оценивается в пять баллов, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Сейчас основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Каширском, Щелковском, Дмитровском, Калужском, Пятницком, Варшавском, Рязанском, Косинском, Минском, Волоколамском, Рублево-Успенском, Носовихинском шоссе и на шоссе Энтузиастов. Также заторы есть на трассах «Дон», «Балтия» и А-105.

Подмосковных автомобилистов призвали быть аккуратными за рулем и соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, когда завершат строительство развязки между Каширским и Володарским шоссе.