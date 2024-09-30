Свыше 1,1 тысячи аварийных деревьев ликвидировали в Подмосковье с начала года

Фото: [ пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области ]

Подмосковные коммунальщики с начала года ликвидировали более 1,1 тысячи сухостойных и аварийных деревьев.

Наибольший объем работ выполнен в Королеве, Дубне и Волоколамске, сообщила пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Аварийный деревья ликвидируют с той целью, чтоб они не упали во время непогоды. Подобные меры предотвращают несчастные случаи, подчеркнули в ведомстве.

Также специалисты проводят кронирование деревьев — обрезают ветви, которые могут повредить ЛЭП.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, сколько лесопарков будет благоустроено в регионе в следующем году.