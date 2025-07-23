Свыше 1,2 тыс. случаев самозахвата земельных участков устранили в Подмосковье за шесть месяцев

В Подмосковье за первые шесть месяцев текущего года было устранено свыше 1,2 тыс. случаев самозахвата земельных участков. Об этом рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Больше всего нарушений за указанный период устранили в Балашихе, Чехове и Богородском округе — на 30, 25 и 20 участках соответственно.

«Перенос забора, возведение различных строений на участке, на который отсутствуют правоустанавливающие документы, — история не новая и довольно частая. Причины вполне понятны — многие хотят расширить территорию за счет другой», — отметил глава ведомства Тихон Фирсов.

По его словам, устранить нарушение можно двумя способами: демонтировать строение или оформить перераспределение. Демонтаж провели уже на 444 участках, а в собственность оформили 799. В целом от перераспределений в бюджеты округов поступило более 106 млн руб.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о проектах, которые находятся на сопровождении ЦСС региона.