Свыше 15 млрд рублей направят на реконструкцию очистных сооружений в Павловском Посаде
На реконструкцию очистных сооружений в Павловском Посаде выделили 15 млрд руб.
Фото: [Администрация Павлово-Посадского городского округа]
Более 15 млрд рублей выделили на реконструкцию очистных сооружений в Павловском Посаде, сообщает администрация округа. В муниципалитете заключили соответствующий контракт, рассчитанный на два года.
Проект реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках региональной государственной программы.
Сооружения были построены в 1971 году и нуждались в комплексном обновлении. При этом объект принимает стоки не только из Павловского Посада, но и из Электрогорска, а также части соседнего округа.
Первый этап реконструкции стартует в 2026 году. Представители округа и профильные специалисты уже детально ознакомились с действующей технологической схемой и обсудили проблемные участки.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в рамках трехлетней госпрограммы модернизации объектов водоснабжения и водоотведения предусмотрено более 370 мероприятий.