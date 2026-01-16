Свыше 15 млрд рублей направят на реконструкцию очистных сооружений в Павловском Посаде

Более 15 млрд рублей выделили на реконструкцию очистных сооружений в Павловском Посаде, сообщает администрация округа. В муниципалитете заключили соответствующий контракт, рассчитанный на два года.

Проект реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках региональной государственной программы.

Сооружения были построены в 1971 году и нуждались в комплексном обновлении. При этом объект принимает стоки не только из Павловского Посада, но и из Электрогорска, а также части соседнего округа.

Первый этап реконструкции стартует в 2026 году. Представители округа и профильные специалисты уже детально ознакомились с действующей технологической схемой и обсудили проблемные участки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в рамках трехлетней госпрограммы модернизации объектов водоснабжения и водоотведения предусмотрено более 370 мероприятий.