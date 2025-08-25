Свыше 16 тыс. человек посетили фестиваль «Jazzовые сезоны» в музее-заповеднике «Архангельское»

Число посетителей международного фестиваля «Jazzовые сезоны» в Подмосковье превысило 16 тыс. человек. Итоги мероприятия подвели в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Фестиваль состоялся на территории музея-заповедника «Архангельское». В его рамках были организованы две сцены, на которых прошло 14 выступлений.

Среди участников мероприятия — GIPSY KINGS by André Reyes, Игорь Бутман, Полина Гагарина, Петр Налич и другие известные артисты.

В программу фестиваля также вошли творческие и спортивные мастер-классы для гостей. Кроме того, работал музыкальный лекторий «Музторг».

«Уверен, что в Архангельском фестиваль будет активно развиваться и еще долго радовать жителей и гостей нашего региона», — отметил глава министерства Василий Кузнецов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о крупных культурных мероприятиях, запланированных на это лето.