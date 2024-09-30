Свыше 170 тысяч тонн макаронных изделий произвели в Подмосковье за семь месяцев

Подмосковье занимает лидирующие позиции в России по производству макарон. Так, за семь месяцев текущего года в регионе произвели 176,4 тысячи тонн таких изделий.

На долю Подмосковья в ЦФО приходится 50,4 процента данного вида продукции, в стране — 20,6 процента, уточнили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В регионе работают три ведущих производителя макаронных изделий, один из них каждый год выпускает пятьсот тысяч упаковок такой продукции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что несырьевой экспорт в регионе в прошлом году составил 9,7 миллиарда долларов.