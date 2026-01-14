Свыше 2 тыс. специалистов ЖКХ повысили квалификацию в 2025 году в Московской области
В Подмосковье за год квалификацию повысили свыше 2 тыс. специалистов ЖКХ
Фото: [Министерство жилищно-коммунального хозяйства МО]
В Подмосковье за прошлый год квалификацию повысили более 2 тыс. специалистов ЖКХ. Об этом рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Занятия проводятся в Учебно-курсовом комбинате. По итогам прошлого года обучение прошли почти 2,2 тыс. работников ресурсоснабжающих организаций региона.
Также было организовано бесплатное профессиональное обучение для 711 сотрудников предприятий.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в регионе модернизируют объекты сферы ЖКХ.