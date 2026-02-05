Свыше 24 тыс. детей прошли реабилитацию в социальных центрах Подмосковья
Реабилитацию в социальных центрах Подмосковья прошли 24 тыс. детей
Фото: [Министерство социального развития МО]
Свыше 24 тыс. детей прошли реабилитацию в социальных центрах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.
На территории региона работает 35 отделений социальных центров, в которых дети с особенностями здоровья и развития могут пройти комплексную реабилитацию.
Как отметили в министерстве, подобные учреждения регулярно получают самое новое реабилитационное оборудование и внедряют современные техники восстановления.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в регионе работают над улучшением услуг для граждан с инвалидностью.