Свыше 24 тыс. детей прошли реабилитацию в социальных центрах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

На территории региона работает 35 отделений социальных центров, в которых дети с особенностями здоровья и развития могут пройти комплексную реабилитацию.

Как отметили в министерстве, подобные учреждения регулярно получают самое новое реабилитационное оборудование и внедряют современные техники восстановления.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в регионе работают над улучшением услуг для граждан с инвалидностью.