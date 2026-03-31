Свыше 24 тыс. жителей Подмосковья воспользовались услугой самозапрета на кредиты через МФЦ

Жители Московской области активно пользуются возможностью защитить себя от несанкционированного кредитования. С начала года свыше 24 тыс. человек установили самозапрет на получение займов через цифровые зоны многофункциональных центров Подмосковья. Об этом сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга доступна не только в отделениях «Мои Документы», но и на Едином портале госуслуг. Она позволяет заранее ограничить возможность оформления кредитов и займов — полностью или частично. Так, первый вариант блокирует любые операции по выдаче кредитов и займов в банках и микрофинансовых организациях независимо от способа подачи заявки (очно или в онлайн-режиме). Частичный запрет позволяет гибко настроить ограничения: например, можно запретить только дистанционное оформление займов в микрофинансовых организациях либо ограничить взаимодействие с определенными типами учреждений.

Для подключения услуги требуется подтвержденная учетная запись в ЕСИА. После подачи заявления в кредитной истории заявителя появляется специальная отметка с указанием даты начала действия запрета. Эта запись служит сигналом для банков и МФО: они не смогут одобрить заявку на кредит или заем до отмены ограничения.

Отметим, что запрет не распространяется на отдельные виды кредитования: ипотеку, образовательные кредиты и автокредиты. Кроме того, установленный самозапрет можно отменить в любой момент — для этого понадобится усиленная квалифицированная электронная подпись.

Данная мера позволяет минимизировать риски мошеннического оформления займов на имя граждан и дает дополнительный инструмент контроля над финансовой безопасностью.

Добавим, что ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов.