Свыше 250 засоров канализации устранили специалисты Мособлводоканала за неделю

За неделю специалисты Мособлводоканала устранили 251 засор в канализационных сетях. Об этом рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Специалисты предприятия устраняют засоры на сетях в Павловском Посаде, Электростали, Богородском округе, Лосино-Петровском, Шатуре и Орехово-Зуево.

Самыми сложными стали инциденты в поселке Шатурторф в Шатуре. Там на Новой улице прочистили трубы диаметром 200 мм на участке протяженностью 25 м. Также потребовалась чистка колодца. Кроме того, провели чистку труб на улицах Красные Ворота и Советская. Протяженность каждого участка составила 30 м.

В министерстве напомнили жителям, что попадание в канализацию посторонних предметов может привести к серьезным проблемам. Прежде всего, это салфетки и бытовые отходы.

