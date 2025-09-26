Свыше 26 тыс. лабораторных исследований ягодной продукции провели в Подмосковье за восемь месяцев

В Подмосковье с начала года по август было отобрано более 17 тыс. проб ягодной продукции и проведено свыше 26 тыс. лабораторных исследований. Об итогах проверок рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Ягоды проверяли по внешнему виду, консистенции, запаху. Также проводили исследования с помощью дозиметра, проверку на наличие нитратов. В результате сняли с продажи 271 кг продукции.

В ведомстве призвали приобретать указанную продукцию только в легальных торговых точках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что «ПепсиКо Холдингс» обновит свое производство в регионе.