Свыше 26 тыс. лабораторных исследований ягодной продукции провели в Подмосковье за восемь месяцев
Фото: [Министерство сельского хозяйства и продовольствия МО]
В Подмосковье с начала года по август было отобрано более 17 тыс. проб ягодной продукции и проведено свыше 26 тыс. лабораторных исследований. Об итогах проверок рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Ягоды проверяли по внешнему виду, консистенции, запаху. Также проводили исследования с помощью дозиметра, проверку на наличие нитратов. В результате сняли с продажи 271 кг продукции.
В ведомстве призвали приобретать указанную продукцию только в легальных торговых точках.
