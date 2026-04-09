Свыше 3,2 тыс. женщин прошли маммографию в Подмосковье, записавшись на нее самостоятельно

Подмосковье внедряет инновационные подходы к профилактике онкологических заболеваний: теперь женщины старше 40 лет могут самостоятельно записываться на маммографию без обязательного предварительного визита к врачу. Эта мера уже показала свою эффективность: с начала года обследование прошли свыше 3,2 тыс. женщин, записавшихся напрямую. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Как подчеркнул Максим Забелин, заместитель председателя правительства Московской области и министр здравоохранения региона, у 339 участниц выявлены отклонения от нормы, а у 5 женщин диагностирован рак молочной железы. Все они оперативно направлены на лечение — ранняя постановка диагноза существенно повышает шансы на успешную терапию и полное выздоровление.

Ранее процедура была более сложной: чтобы попасть на обследование, женщине нужно было сначала посетить терапевта или гинеколога, получить направление, затем согласовать дату исследования. Новая система кардинально изменила ситуацию — теперь процесс стал максимально простым и удобным. Это не просто административное упрощение, а важный шаг к формированию культуры профилактики: чем доступнее диагностика, тем больше женщин готовы регулярно заботиться о своем здоровье.

Программа рассчитана на женщин, отвечающих трем ключевым критериям:

возраст старше 40 лет;

наличие прикрепления к поликлинике, входящей в систему Министерства здравоохранения Московской области;

срок с момента предыдущего обследования — более 2 лет.

Такой подход основан на клинических рекомендациях: двухлетний интервал между обследованиями оптимален для отслеживания динамики и своевременного выявления изменений.

Записаться на маммографию можно через региональный портал госуслуг «Здоровье» или по телефону горячей линии 122.

