Свыше 370 тыс. жителей Подмосковья приняли участие в голосовании по благоустройству

В Подмосковье во всероссийском голосовании за объекты, на которых нужно провести работы по благоустройству, поучаствовали уже 376 тыс. человек. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

Жители региона могут отдать свой голос за 289 объектов, которые находятся в 54 муниципалитетах Это детские и спортивные площадки, общественные пространства и площади.

В число наиболее активных участников голосования вошли жители Пушкино, Воскресенска, Люберец, Щелково, Подольска, Зарайска, Химок, Реутова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по благоустройству набережных. В 2025 году работы проведут на 11 таких объектах.