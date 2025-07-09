Свыше 39 тыс. объектов недвижимости зарегистрировали в Подмосковье за полгода

В Подмосковье за период с января по июнь текущего года было зарегистрировано 39,6 тыс. объектов недвижимости. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

В числе зарегистрированных объектов — почти 29 тыс. объектов индивидуального жилищного строительства. Их общая площадь составляет 4,2 млн. кв. м, а налоговый потенциал — 137,6 млн руб.

В среднем в области каждый месяц регистрируется около 6 тыс. объектов недвижимости. К примеру, в июне было зарегистрировано 6,5 тыс. объектов, включая 4,7 тыс. жилых домов.

Больше всего объектов в июне зарегистрировали в Раменском — 561. На втором месте Истра с показателем 476 объектов. На третьем — Дмитров, где было зарегистрировано 462 объекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что «Цифровой бригадир» помог устранить более 1,7 тыс. недочетов на стройках.