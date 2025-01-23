Свыше 4 тыс. единиц нового оборудования закупят для больниц Подмосковья в 2025 году

Порядка 4,2 тыс. единиц нового оборудования закупят для подмосковных больниц в этом году. На эти цели планируется направить 16 млрд руб., сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Техника будет закуплена по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках реализации нацпроекта. Это позволит повысить доступность и качество медпомощи, оказываемой жителям.

В планах — закупка как легкого, так и тяжелого оборудования. Новые аппараты установят в 72 медучреждениях региона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что возможности телемедицины заметно разгружают врачей.