Свыше 4 тыс. единиц нового оборудования закупят для больниц Подмосковья в 2025 году
Новую технику на 16 млрд руб. закупят для больниц Подмосковья
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Порядка 4,2 тыс. единиц нового оборудования закупят для подмосковных больниц в этом году. На эти цели планируется направить 16 млрд руб., сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.
Техника будет закуплена по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках реализации нацпроекта. Это позволит повысить доступность и качество медпомощи, оказываемой жителям.
В планах — закупка как легкого, так и тяжелого оборудования. Новые аппараты установят в 72 медучреждениях региона.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что возможности телемедицины заметно разгружают врачей.