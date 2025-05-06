Свыше 400 млн руб. вместо земли выплатили участникам СВО и семьям погибших бойцов в Подмосковье

Свыше 400 млн руб. вместо участков земли получили участники СВО и семьи погибших бойцов в Подмосковье. Об этом рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

Меру поддержки могут получить бойцы СВО, имеющие звание Героя РФ или награжденные орденами России за заслуги, проявленные в ходе участия в СВО. Для этого требуется удостоверение ветерана боевых действий и регистрация в области на день завершения участия в спецоперации.

Также оформить меру поддержки могут семьи погибших бойцов, если военнослужащий погиб в результате ранения, травмы, контузии или заболевания, которые были получены на службе.

Размер выплаты составляет 500 тыс. руб. С января ее получили 1,4 тыс. человек.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, какие меры поддержки оказывают бойцам СВО в области.