Свыше 400 вандальных надписей выявили в подмосковных дворах в этом месяце

Свыше четырехсот вандальных надписей выявили во дворах Подмосковья в сентябре. Зафиксировать нарушения помогли «умные» автомобили министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что все случаи незаконного нанесения граффити и объявлений были направлены ответственным службам для оперативного удаления. Больше всего нарушений зафиксировали в пяти округах — Домодедово, Мытищах, Дмитрове, Серпухове и в Подольске.

Как отметил замминистра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Дмитрий Диденко, каждый день в округах региона работают шесть мобильных комплексов, которые фиксируют «сезонные» нарушения — летом граффити, а зимой места складирования снега на придомовых территориях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркивал, что подготовка к зиме требует максимальной собранности.