Свыше 4,6 тыс. новых камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион» установили в Подмосковье за квартал
В Подмосковье за 3 месяца установили более 4,6 тыс. камер «Безопасного региона»
Фото: [Минтранс МО]
В Подмосковье за третий квартал текущего года установили свыше 4,6 тыс. новых камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион». Об этом сообщили в Главном управлении региональной безопасности Московской области.
Более 3,5 тыс. новых устройств начали работать в общественных местах и на территориях социальных объектов. Свыше 1 тыс. камер установили на подъездах жилых домов.
В целом в систему «Безопасный регион» в Подмосковье интегрировано свыше 161 тыс. камер видеонаблюдения.
«В случае возникновения правонарушений записи с камер помогают точно фиксировать время и место событий, а также последовательность действий злоумышленников», — отметил руководитель ГУРБ Подмосковья в ранге министра Кирилл Карасев.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о сбитых БПЛА на территории Воскресенска и Коломны.