Свыше 4,6 тыс. новых камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион» установили в Подмосковье за квартал

В Подмосковье за третий квартал текущего года установили свыше 4,6 тыс. новых камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион». Об этом сообщили в Главном управлении региональной безопасности Московской области.

Более 3,5 тыс. новых устройств начали работать в общественных местах и на территориях социальных объектов. Свыше 1 тыс. камер установили на подъездах жилых домов.

В целом в систему «Безопасный регион» в Подмосковье интегрировано свыше 161 тыс. камер видеонаблюдения.

«В случае возникновения правонарушений записи с камер помогают точно фиксировать время и место событий, а также последовательность действий злоумышленников», — отметил руководитель ГУРБ Подмосковья в ранге министра Кирилл Карасев.

