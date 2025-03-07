Свыше 5,2 тыс. обращений поступило в аппарат детского омбудсмена Подмосковья за год

Свыше 5,2 тыс. обращений поступило в аппарат уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой по итогам прошлого года. Этот показатель на 6% превысил результат за 2023 год.

Чаще всего жители обращаются с вопросами касательно конфликтов в семьях, получения выплат, записи детей в образовательные учреждения, защиты жилищных прав.

При этом, отметила Мишонова, поступают обращения от самих детей. В 2024 году было принято 38 таких писем. В 12 из них говорилось о неблагополучии в семье и о неисполнении родительских обязанностей.

«К детским обращениям относимся особенно внимательно и рассматриваем их в первую очередь», - рассказала Мишонова.

От взрослых за год поступило 86 обращений о неблагополучии в семье. Информация в большинстве таких писем не подтвердилась.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе в школу приемных родителей можно записаться в онлайн-формате.