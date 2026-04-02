Свыше 60 населенных пунктов Подмосковья подключили к голубому топливу по программе социальной газификации
Фото: [АО «Мособлгаз»]
В рамках президентского проекта «Социальная газификация» в апреле текущего года работы по строительству новых газопроводов развернулись в 62 населенных пунктах региона. Бригады специалистов АО «Мособлгаз» трудятся в Домодедове, Коломне, деревне Глиньково городского округа Воскресенск, деревне Филипповское городского округа Чехов и ряде других локаций. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.
«Социальная газификация – это большой шаг к повышению качества жителей Подмосковья. Мы стремимся обеспечить голубым топливом как можно больше домовладений. Президентский проект позволяет бесплатно подвести газ к границам земельных участков, существенно снизив финансовую нагрузку их владельцев», - отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.
За период реализации программы проложили уже свыше 4,5 тыс. км новых газопроводов и подключили к системе газоснабжения более 250 тыс. человек.
По словам генерального директора АО «Мособлгаз» Игоря Баранова, с начала этого года благодаря программе газ получили еще 2 тыс. жителей - для этого компания построила 170 км новых газораспределительных сетей.
