Свыше 600 человек погибли в результате ДТП в Подмосковье в прошлом году

Свыше 600 человек стали жертвами дорожных аварий в Подмосковье в прошлом году, передает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В общей сложности, за прошлый год в регионе зафиксировали более 3,8 тыс. аварий. В них погибли 647 человек. Еще свыше 4,3 тыс. человек получили травмы.

За последние шесть лет количество смертей в результате дорожных аварий в регионе сократилось примерно на треть. По сравнению с 2023 годом число ДТП в 2024-м снизилось на 2%, а число жертв и раненых — на 3%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе обращения с итогами 2024 года рассказал о модернизации дорожной сети региона.