Свыше 61 тыс. исследований проб молочной продукции провели в Подмосковье в 2024 году

Свыше 61 тыс. исследований проб молока и молочной продукции провели в Подмосковье по итогам прошлого года, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

При исследовании продукции специалисты обращали внимание на ее внешний вид и консистенцию, запах и вкус. Помимо этого, определяли кислотность, процентное содержание белка и жира.

В результате в некоторых пробах были выявлены примеси крахмала, и с продажи было снято около 1,3 кг продукции.

Как напомнили в министерстве, молоко и молочная продукция богаты кальцием, магнием, цинком и белком. Приобретать такую продукцию следует только в санкционированных торговых точках.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в области на торговлю приходится около 25% валового регионального продукта.