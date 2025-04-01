Свыше 63 тыс. звонков поступило в контакт-центр «Стань мамой в Подмосковье» за три месяца

В контакт-центре «Стань мамой в Подмосковье» с начала текущего года было обработано свыше 63 тыс. звонков. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения Московской области.

В ведомстве отметили, что за указанный период из общего числа принятых звонков около 4 тыс. обращений поступило из других субъектов РФ.

Контакт-центр принимает звонки каждый день с 08:00 до 20:00. Звонок бесплатный. Операторы могут рассказать об областной системе родовспоможения, помочь с выбором перинатального центра и ответить на другие актуальные для будущих мам вопросы. Также подробная информация доступна на сайте «Стань мамой в Подмосковье».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ходе работ по возведению новой областной больницы в Балашихе.