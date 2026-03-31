Свыше 6,5 тыс. онкологических скринингов провели стоматологи Люберецкой ОКБ с начала 2026 года
Стоматологи Люберецкой ОКБ с начала года провели более 6,5 тыс. онкоскринингов
Стоматологи Люберецкой областной клинической больницы с начала 2026 года провели более 6,5 тыс. онкоскринингов. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Речь идет о люминесцентной стоматоскопии. Это безболезненное и бесплатное обследование ротовой полости на предмет онкозаболеваний. Диагностика рекомендована ежегодно всем взрослым пациентам.
«Она проводится с помощью специальной люминесцентной лампы. Через особые очки доктор видит аномальное свечение злокачественных образований либо воспаленных участков, которые в будущем могут перерасти в онкологические процессы», — рассказала заведующая стоматологическим отделением больницы Ирина Назилина.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел отремонтированный терапевтический корпус Раменской больницы.