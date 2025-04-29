Свыше 65 тыс. тонн колбас произвели в Подмосковье за первый квартал 2025 года

В Подмосковье выросли объемы выпуска колбасных изделий. Так, за первые три месяца этого года в регионе выпустили на 8% больше колбас, чем за аналогичный период 2024 года, передает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Всего за указанный период в области было произведено более 65 тыс. тонн указанной продукции. По производству колбас регион занимает третье место в ЦФО и России.

Подмосковную колбасу активно экспортируют. По итогам прошлого года лидером стал Казахстан — в эту страну отправили более половины от общего объема. Также в лидерах Азербайджан и Белоруссия.

Ранее в ведомстве рассказали, что в регионе с начала 2025 года было произведено около 100 тыс. тонн хлеба.