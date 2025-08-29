Свыше 70 учителей Химок получили награды на педагогической конференции
В Химках прошла августовская педагогическая конференция
Фото: [Администрация Химки г.о.]
В Химках в рамках традиционной августовской педагогической конференции были награждены свыше 70 учителей. Награды вручили глава округа Елена Землякова, депутат Госдумы Ирина Роднина, депутат Московской областной думы Владислав Мирзонов и депутат муниципального Совета депутатов Руслан Шаипов.
Педагогов наградили за многолетний труд, высокие результаты на конкурсах, вклад в воспитание детей. Также были отмечены молодые специалисты.
В число награжденных вошла учитель физкультуры школы «Триумф» Лариса Марусяк. Она получила особый знак «Отличник просвещения» от Минпросвещения России.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды представителям лучших школ области.