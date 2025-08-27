Свыше 700 единиц нового медоборудования передадут перинатальным центрам Подмосковья в этом году

В текущем году перинатальные центры региона получат 705 единиц нового медоборудования. О ходе оснащения учреждений техникой рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Технику передадут МОНИИАГ, областному центру охраны материнства и детства, а также перинатальным центрам в Видном, Щелково, Коломне и Наро-Фоминске.

На закупку оборудования предусмотрели свыше 718 млн руб. Большая часть техники уже передана учреждениям. Это 612 единиц оборудования. До конца года будет передано еще 93.

Среди нового оборудования — аппараты ИВЛ для новорожденных, УЗИ-аппараты, операционные столы и многое другое.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о начале строительства нового корпуса перинатального центра в Видном.