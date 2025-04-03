Свыше 80 бойцов РСО приняли участие в образовательном семинаре в Подмосковье

Образовательный семинар для членов РСО прошел в Подмосковье. В мероприятии приняли участие более 80 бойцов движения, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

Семинар «Школа профессионалов и кураторов трудовых объектов Студенческих отрядов Подмосковья» длился три дня. В его рамках прошли лекции и мастер-классы. Также для ребят провели практические задания на командообразование и развитие личных качеств.

Помимо этого, состоялся воркшоп «Формула лучшего лета». В ходе мероприятия обсуждалась подготовка к реализации летних проектов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу образовательного центра «Созвездие», который расположен в Красногорске.