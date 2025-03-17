Свыше 80 человек переехали из аварийных домов в Подмосковье на прошлой неделе

В Подмосковье за прошлую неделю были расселены 86 жителей аварийных домов. Об этом рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Так, были расселены 27 помещений, общая площадь которых превысила 1,1 тыс. кв. м. Они расположены в Зарайске, Пушкино, Люберцах и Серпухове.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что работа по расселению аварийного жилфонда имеет большое значение. Он отметил, что весной текущего года в области будут достроены дома для расселения жителей домов, которые были признаны аварийными до 2017 года.