Свыше 850 мероприятий прошло в парках Химок в летний сезон

Этим летом в парках Химок прошло свыше 850 различных мероприятий — праздничных, спортивных и развлекательных, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Участие в мастер-классах, выставках, концертах и эстафетах летом приняли восемьдесят тысяч жителей и гостей муниципалитета.

Летний сезон в парках уже завершен, однако мероприятия там продолжатся, подчеркнул глава городского округа Дмитрий Волошин.

«Для маленьких химчан регулярно проводим анимационные программы, для жителей постарше — мастер-классы на свежем воздухе», — указал он.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в следующем году в Подмосковье благоустроят свыше двадцати парков и лесопарков.