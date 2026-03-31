Свыше 90 преступлений помогли выявить дружинники Московской области в 2025 году

Более 90 преступлений помогли выявить дружинники Подмосковья в 2025 году. Об этом сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

«Они патрулируют парки, обеспечивают безопасность наших жителей на массовых мероприятиях. Их в регионе насчитывается 2 тыс. человек, они объединены в 77 дружин», — рассказал Брынцалов.

Мособлдума в прошлом году утвердила для дружинников форму одежды и отличительную символику. Сейчас новым обмундированием обеспечены дружинники из 34 округов.

Для вступления в народную дружину необходимо обратиться в администрацию своего округа или к командиру народной дружины.

