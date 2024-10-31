Свыше десяти тысяч участников собрала Единая школьная лига Подмосковья

Более 10 тысяч школьников принимают участие в Единой школьной лиге Московской области, свои команды представили 179 общеобразовательных учреждений региона. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Участниками проекта стали представители 11 округов — Дмитровского, Королева, Балашихи, Домодедово, Подольска, Коломны, Ступино, Дубны, Истры, Наро-Фоминского и Одинцовского. Сезон стартовал сегодня в Балашихе, участников соревнований в рамках торжественной церемонии приветствовали министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов, глава Балашихи Сергей Юров, а также спортсмены-амбассадоры Евгений Алдонин, Виктор Кейру, Леся Махно и Александра Коруковец.

«Мы начали с четырех видов спорта: футбол, баскетбол, волейбол и шахматы — те дисциплины, которые доступны для развития в любой школе, где есть спортивный зал. Список будем расширять, сейчас очень популярен киберспорт и, возможно, что мы его добавим в дальнейшем. <…> Будут призы губернатора Московской области [Андрея Воробьева]», — сказал Абаренов.

Школьники будут соревноваться в четырех видах спорта: футзал, волейбол, баскетбол 3×3 и шахматы. Состязания пройдут в два этапа: муниципальный и региональный, на котором будут определены победители и призеры. Последний пройдет в апреле 2025 года. Отметим, что мероприятие проходит в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.