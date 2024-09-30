Свыше одиннадцати тысяч жителей Подмосковья приняли участие в акции «Проверь свое здоровье в парке»

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Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]

Почти 11,3 тысячи жителей Подмосковья приняли участие в акции «Проверь свое здоровье в парке» с начала лета, в минувшие выходные заключительное мероприятие провели в 23 городских округах. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Формат пользовался спросом у жителей. <...> Также за прошедшие выходные 390 человек прошли вакцинацию от гриппа», - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

После осмотра в случае необходимости пациентов направили в поликлинику, где они смогут пройти более углубленное обследование. С результатами они смогут ознакомиться на региональном портале госуслуг «Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.

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