Свыше одиннадцати тысяч жителей Подмосковья приняли участие в акции «Проверь свое здоровье в парке»

Почти 11,3 тысячи жителей Подмосковья приняли участие в акции «Проверь свое здоровье в парке» с начала лета, в минувшие выходные заключительное мероприятие провели в 23 городских округах. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.